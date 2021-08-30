Умер Артур Диланян, снявшийся в сериалах "Кухня" и "Воронины"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Актер театра и кино Артур Диланян умер в возрасте 59 лет на сцене во время спектакля 29 августа. Об этом ТАСС сообщила заместитель художественного руководителя Московский армянского театра Нелли Шахбазова.

"Это произошло вчера в Доме культуры ВДНХ. Он скончался на сцене, на 22-й минуте спектакля "Кубик Рубика, или геометрия любви". Ни на что не жаловался, пел, шутил. Удар и все. Играл на сцене комедию. Невозможно поверить", - сказала собеседница агентства.

Диланян родился 9 сентября 1961 года, окончил ГИТИС, ВГИК. Служил в Московском Армянском театре почти 20 лет. Известен зрителям ролями в фильмах "Дважды два", "Последний из Магикян", сериалах "Кухня", "Воронины" и другим.