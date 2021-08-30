Премьера фильма "Пальмира" состоится 23 февраля

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Зрители увидят фильм Андрея Ковальчука "Пальмира" 23 февраля 2022 года. Об этом сообщил в понедельник режиссер, продюсер, глава киностудии "Рок" Алексей Учитель на творческой встрече в ТАСС.

"Замечательный режиссер Андрей Кравчук заканчивает работу над очень масштабной, по-голливудски с большим размахом, но при этом очень человеческой историей, которая происходит в Сирии. Фильм называется "Пальмира". Картина выходит в прокат 23 февраля следующего года", - сказал продюсер.

По его словам, фильм раскрывает "человеческий аспект на фоне войны". "Это антивоенная картина в хорошем смысле слова", - подчеркнул он. Учитель отметил, что фильмом уже заинтересовались иностранные дистрибьютеры.

Продюсер также рассказал, что два дня назад в Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма Софьи Мелединой "Миттельмарш", а на днях начнется работа над большим проектом Ильи Учителя "Летучий корабль". В планах также детский фильм "Девочка Нина и пианино" Романа Шаляпина. В следующем году студия "Рок" займется производством сериала о легендарном адвокате Федоре Плевако (1842-1909).

Как режиссер Учитель планирует в 2022 году съемки фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче по сценарию Александра Терехова. "Музыкальную" линию в работе студии "Рок" продолжат ленты о Леониде Десятникове и о Родионе Щедрине.