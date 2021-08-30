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Приложение "Госуслуги. Культура" для "Пушкинской карты" будет доступно с 31 августа

Сервис будет доступен и для IOS, и для Android

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги. Культура" для использования "Пушкинской карты" будет доступно всем желающим с завтрашнего дня. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая на презентации проекта "Пушкинской карты" в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

"Ключом к "Пушкинской карте" является мобильное приложение, оно называется "Госуслуги. Культура". С завтрашнего дня оно будет доступно в основных App Store и для IOS и для Android, любой желающий может его скачать", - отметил министр.

Теги
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