Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла пройдет на Урале в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. VIII международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина, собирающий музыкантов из разных стран на Урале, перенесли на весну 2022 года. Об этом заявил главный режиссер театра, народный артист РФ Кирилл Стрежнев в Уральском региональном центре ТАСС в понедельник.

Фестиваль должен был пройти в мае, однако организаторы отменили его из-за ситуации с пандемией коронавируса, не сообщив о датах переноса.