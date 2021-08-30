Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла пройдет на Урале в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. VIII международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина, собирающий музыкантов из разных стран на Урале, перенесли на весну 2022 года. Об этом заявил главный режиссер театра, народный артист РФ Кирилл Стрежнев в Уральском региональном центре ТАСС в понедельник.
Фестиваль должен был пройти в мае, однако организаторы отменили его из-за ситуации с пандемией коронавируса, не сообщив о датах переноса.
"К сожалению, мы не смогли провести в связи с пандемией VIII международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина. И это переносится на 2022 год, на весну", - сказал он.
Фестиваль проходит на Урале раз в два года. Его учредили Ассоциация музыкальных театров России, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей РФ, Министерства культуры и туризма Свердловской области и "Фонда Герарда Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты".