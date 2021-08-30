Голикова: участвующие в "Пушкинской карте" учреждения получат дополнительные средства

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Учреждения культуры России, которые будут участвовать в программе "Пушкинская карта", получат помимо госзадания дополнительные финансовые вложения благодаря молодым посетителям, которые пользуются "Пушкинской картой" . Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на презентации проекта "Пушкинской карты" в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

"Это вызов нашим организациям культуры. Почему вызов? Потому что однократно и потом в течение ближайших лет - эта программа носит долгосрочный характер - учреждения культуры плюсом к государственному заданию, которое традиционно устанавливается, получают дополнительные финансовые вложения. Я не хочу забегать вперед о том, какие это цифры, но я вам хочу сказать, что когда вы увидите федеральный бюджет, вас это очень сильно порадует", - сказала она.

Голикова добавила, что молодые люди сами будут голосовать за то, в какие учреждения культуры приходить. "Здесь очень важен репертуар, и важна возможность расширения репертуара, поскольку мы не просто даем молодым людям такой выбор осуществить, мы через их выбор будем видеть, какие у них предпочтения, что они выбирают. Вместе с уважаемыми деятелями культуры будем оценивать эту реальную ситуацию", - отметила она.

По словам вице-премьера, проект подготовлен в "беспрецедентно короткие сроки". "Очень старались, чтобы этот проект состоялся, чтобы он понравился. Хочу выразить огромную благодарность своим коллегам - Министерству культуры, Министерству цифрового развития, Федеральной налоговой службы, Федеральному казначейству, Министерству финансов, Почта банку, mail.ru", - заключила вице-премьер.

О программе "Пушкинская карта"

О запуске программы "Пушкинская карта" объявил президент Владимир Путин во время прямой линии в июне.

"Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.