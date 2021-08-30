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Более 7 тыс. мероприятий заявили на участие в проекте "Пушкинская карта"

По словам министра культуры Ольги Любимовой, это число будет расти

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. мероприятий на данный момент заявлены учреждениями культуры на участие в программе "Пушкинская карта", их число будет расти. Об этом сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова.

Презентация проекта прошла в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Модератором мероприятия выступает автор проекта ТАСС "Беседы с Иваном Сурвилло" Иван Сурвилло.

"1 353 учреждения на данный момент и 7 051 мероприятие, которое предоставлено этими учреждениями. Но их будет больше", - сказала Любимова, отвечая на вопрос, какое количество мероприятий заявлено на участие в программе.

Для участия в проекте учреждениям культуры, в том числе частным, нужно зарегистрироваться на портале PRO.Культура.РФ. Специалисты портала проводят первичную проверку предложенных мероприятий на соответствие контента возрасту участников программы, отсутствие ненормативной лексики и другой неподобающей информации. Далее афишу утверждают региональные экспертные советы.

О программе "Пушкинская карта"

О запуске программы "Пушкинская карта" объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.

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