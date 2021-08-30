Алексей Учитель хотел бы получить "Оскар", но сомневается в объективности его присуждения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Режиссер, глава киностудии "Рок" Алексей Учитель признался, что хотел бы получить премию Американской академии кинематографических искусств и наук как высшее признание профессиональных заслуг. Об этом он рассказал в понедельник на творческой встрече к своему 70-летию в ТАСС.

"Он нужен не только мне, потому что кино делает огромное количество людей, и когда фильм получает - это не только моя награда. Это и престиж страны - мы же хотим выигрывать Олимпиаду. Это высшее достижение", - сказал Учитель.

При этом режиссер признал, что объективности в присуждении награды нет. "Можно сделать гениальный фильм, и тебя пропустят мимо, потому что оценивают реальные люди", - отметил он.

Учитель был выдвинут на премию "Оскар" от России в 2010 году с фильмом "Край".

Режиссер отметит юбилей 31 августа.