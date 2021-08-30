{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алексей Учитель хотел бы получить "Оскар", но сомневается в объективности его присуждения

По словам режиссера, "можно сделать гениальный фильм, и тебя пропустят мимо, потому что оценивают реальные люди"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Режиссер, глава киностудии "Рок" Алексей Учитель признался, что хотел бы получить премию Американской академии кинематографических искусств и наук как высшее признание профессиональных заслуг. Об этом он рассказал в понедельник на творческой встрече к своему 70-летию в ТАСС.

"Он нужен не только мне, потому что кино делает огромное количество людей, и когда фильм получает - это не только моя награда. Это и престиж страны - мы же хотим выигрывать Олимпиаду. Это высшее достижение", - сказал Учитель.

При этом режиссер признал, что объективности в присуждении награды нет. "Можно сделать гениальный фильм, и тебя пропустят мимо, потому что оценивают реальные люди", - отметил он.

Учитель был выдвинут на премию "Оскар" от России в 2010 году с фильмом "Край".

Режиссер отметит юбилей 31 августа.

Теги
СШАРоссияУчитель, Алексей Ефимович
Под Тверью после реконструкции откроют музей, основанный племянником поэта Гумилева
Власти региона выделили на реконструкцию зданий музея более 80 млн рублей
Читать полностью