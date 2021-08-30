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Хабенский предложил в будущем включить кинотеатры в программу "Пушкинская карта"

Актер выдвинул данную инициативу с целью поддержки отечественных фильмов в прокате

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Актер Константин Хабенский предложил рассмотреть включение в число участников программы "Пушкинская карта" кинотеатров, чтобы поддержать в прокате отечественный кинематограф.

Предложение он озвучил в понедельник на презентации проекта, которая состоялась в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Модератором мероприятия выступил автор проекта ТАСС "Беседы с Иваном Сурвилло" Иван Сурвилло.

"Я думаю, что неплохо было бы - может через пару лет, может, года через три - употребить мощности "Пушкинской карты" для того, чтобы поддержать наше отечественное кино в прокате", - сказал Хабенский.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что ранее вопрос уже обсуждался, но на пилотном этапе работы программы было принято решение не включать кинотеатры. В дальнейшем проект будет дорабатываться, добавила она. "С другой стороны, абсолютно правильно сказали, сделав акцент на отечественном кино. Пока, к сожалению, представленность отечественного кино в кинотеатрах не такая большая, хотелось бы иметь его больше. В этой связи это проблемная тема сегодняшней пресс-конференции, мы с [главой Минкультуры РФ Любимовой] Ольгой Борисовной работаем над увеличением финансирования кино", - заявила Голикова.

О программе "Пушкинская карта"

О запуске программы "Пушкинская карта" объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.

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РоссияХабенский, Константин Юрьевич
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