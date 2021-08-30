Современные образцы "бедного искусства" представили на выставке в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Современные образцы так называемого "бедного искусства" представили на вставке, открывшейся в понедельник в Российской государственной библиотеке искусств.

Экспозиция под названием "Композиция №…" стала результатом творческого эксперимента библиотеки в области современного искусства и посвящена российско-итальянскому перекрестному Году музеев. "Молодые художники и недавние выпускники школ современного искусства, согласившиеся участвовать в эксперименте, получили задание создать произведения в эстетике направления arte povera, возникшего в Италии в конце 1960-х годов", - рассказали ТАСС в пресс-службе библиотеки.

Здесь напомнили, что arte povera (в переводе с итальянского "бедное искусство" - прим. ТАСС) стало реакцией на политический и социальный кризис в Италии. "Тогда, протестуя против устоявшихся правил и канонов высокого искусства, художники-реформаторы начали использовать простые, "не художественные" материалы: мешковину, уголь, песок, грязь и прочее", - пояснили в пресс-службе. Яркими представителями "бедного искусства" стали Альберто Бурри, Микеланджело Пистолетто, Паоло Калзалари, Пино Паскали, Яннис Кунеллис.

"Двенадцать участников проекта "Композиция №…" не просто подражали стилю "бедного искусства", каждый выбрал в качестве наставника одного из известных мастеров этого направления и выполнил работы в их манере",- продолжили в пресс-службе. Эксперимент начался именно в фондах библиотеки, которые дают возможность наиболее полно изучить творческое наследие мастеров самых разных направлений искусства. Благодаря им художники создали картины, скульптуры, мозаику, инсталляции, ставшие экспонатами выставки. "Экспозицию дополняют материалы из фондов РГБИ, посвященные искусству arte povera", - заметили в пресс-службе.

"Композиция №…" стала третьей выставкой из цикла "Мастерская РГБИ", где современные художники творчески переосмыслили богатое наследие всемирно известных Баухауса и ВХУТЕМАСа, определивших новые пути развития дизайна в начале прошлого века.

Выставка будет работать до 20 сентября.