Гастроли "Русских сезонов" возобновятся в Бельгии 2 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мероприятия международного культурного проекта "Русские сезоны" возобновятся в Бельгии 2 сентября гастролями Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Со 2 по 5 сентября 2021 года новый сезон гастролей "Русских сезонов" в Бельгии откроет Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Концерты хора состоятся под управлением маэстро Владислава Чернушенко", - рассказали в Минкультуры.

В премьерный вечер коллектив выступит в Брюссельском соборе Святых Михаила и Гудулы, 3 сентября - в Кафедральном соборе города Кортрейка, 4 сентября - в Церкви святых Петра и Павла в Остенде, 5 сентября - в музее "Боври" в Льеже. В программу войдет русская духовная музыка, произведения Свиридова, Рахманинова, Бортнянского, Чеснокова и других композиторов.

Проведение фестиваля было запланировано во Франции, Бельгии и Люксембурге в 2020 году, основную часть программы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений.

"После вынужденного перерыва из-за пандемии "Русские сезоны" возвращаются, это действительно долгожданное событие. Несмотря на то, что мы сделали все возможное, чтобы зарубежные зрители могли наслаждаться лучшими образцами отечественного искусства на интернет-платформе Stay Home with Russian Seasons, очная встреча станет лучшим подарком жителям Бельгии. Традиционно здесь нас принимают крайне тепло, мы уверены, что в этот раз артисты также смогут покорить публику", - привели в пресс-службе слова директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Оксаны Косаревой.

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.