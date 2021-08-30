Восемь органистов прошли московский отбор конкурса им. Таривердиева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Восемь из 13 музыкантов вышли во второй тур XII Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева по итогам московского отбора, который завершился в понедельник в Российском национальном музее музыки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

Победителями московского тура стали Александр Патрушин, Елена Малева, Елизавета Бородаева, Виталия Котова, Иван Гавриков (Россия), Екатерина Николаева (Белоруссия), Андрю Моррис и Тайлер Боэмер (США). Ранее отбор в немецком Гамбурге прошли 10 органистов, в американском Лоуренсе - пятеро.

"Все прошедшие во второй тур участники конкурса продолжат соревнования в Калининграде, и кто-то из них обязательно станет обладателем главного приза конкурса - янтарного ангела", - отметили организаторы.

Второй и третий туры намечены с 3 по 9 сентября в Калининграде. Призовой фонд составляет $15 тыс. Нынешний смотр проходит под знаком 90-летия со дня рождения Таривердиева.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому международный конкурс органистов его имени - это дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу. Смотр проводится с 1999 года раз в два года.