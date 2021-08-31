Мультимедиа Арт Музей открывает новый сезон выставкой Сары Мун

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Выставкой работ Сары Мун откроется 31 августа новый выставочный сезон в Мультимедиа Арт Музее (МАММ), который в этом году отмечает 25-летие, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка "Однажды где-то, но не здесь" является своеобразным конспектом творчества французского фотографа и видеохудожника. В выставку вошли знаковые работы автора, демонстрирующие многообразие ее творчества: портреты, фотографию моды, серию "Цирк", портреты животных, несколько проектов по классическим сказкам Андерсена, натюрморты, пейзажи, индустриальные съемки последних лет и другие", - отметили в пресс-службе.

Сара Мун много снимала в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах. Значительная часть российских съемок была передана художником в коллекцию МАММ. Эти снимки также вошли в новую экспозицию. Сара Мун родилась в 1941 году. В 1960-х работала моделью (ее можно увидеть, например, на снимках Хельмута Ньютона), изучала рисунок. С 1967 года начала фотографировать сама, сначала для глянца, позже "для себя", создавая собственную эстетику. В 1983 году прошла первая персональная выставка Сары Мун в Международном центре фотографии в Нью-Йорке. Позже многочисленные выставки фотографа демонстрировались по всему миру. Ее фильмы неоднократно получали престижные премии на кинофестивалях. Выставка Сары Мун продлится до 15 ноября.

Со 2 сентября по 15 ноября музей представит выставку "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии". "Выставка с метафорическим названием "Первоцвет" демонстрирует появление и развитие цвета в русской фотографии в 1860-1970-е годы и одновременно является историей России в фотографии", - отметили в пресс-службе.

На примерах работ классиков российской фотографии (П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и других) и неизвестных авторов можно проследить, как в течение столетия менялась жизнь в стране и какую разную роль в течение этого периода играла фотография.

Всего в сентябре в МАММ будет открыто семь новых выставок. С 4 сентября по 15 ноября пройдут выставки арт-дуэта "МишМаш" "День за днем", Сергея Шутова "Чужие здесь не ходят", Никиты Алексеева "Ближе к смыслу". А с 10 сентября по 15 ноября еще две: дуэта "ЕлиКука" "Сила искусства. Просроченный юбилей" и Олега Целкова "Я не здешний, я чужой".