Российское кино на Russian Film Festival посмотрели более 200 тыс. человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек в девяти странах мира посмотрели отечественное кино в рамках проекта Russian Film Festival менее чем за год. География фестиваля на 2021 год насчитывает свыше 15 стран мира, сообщила ТАСС гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

Проект Russian Film Festival знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского художественного кино, документалистики и анимации. "Если в 2020 году Russian Film Festival (RFF) прошел в четырех странах и только онлайн, то в этом году значительно расширилась география, появились новые форматы. Всего в 2021 году фестивали российского кино пройдут в более чем 15 странах (в пяти из них RFF уже состоялся). Это и Азия, и Латинская Америка, и Европа. Кроме того, география этого года включает страны СНГ. <…> Если говорить о цифрах, то в рамках Russian Film Festival российское кино менее чем за один календарный год посмотрели более 200 тыс. человек в девяти странах", - рассказала Маркова.

Она отметила, что в Бразилии, Мексике и Испании фестиваль состоится в этом году повторно. Помимо традиционных очных мероприятий, организаторы пробуют новые форматы проведения, в том числе гибридную модель, в рамках которой внеконкурсные показы специально отобранных и адаптированных под локальный язык фильмов проводятся на известных международных кинофестивалях.

"Что касается планов на 2022 год, в настоящее время география RFF и количество стран находятся в проработке. Мы будем продолжать развивать все три формата организации фестивалей. Онлайн-мероприятия очень важны, но мы надеемся, что ситуация позволит нам проводить больше традиционных офлайн-фестивалей: все-таки живой диалог со зрителями, встречи с актерами и режиссерами - это то, чего сейчас не хватает аудитории. Кроме того, офлайн-мероприятия позволят активизировать диалог с представителями киноиндустрии разных стран, инициировать B2B-мероприятия", - заключила она.