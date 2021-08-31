Netflix перенес съемки сиквела Extraction в Чехию из-за санитарных ограничений в Австралии

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix перенес производство сиквела Extraction с австралийцем Крисом Хемсвортом в главной роли в Восточную Европу. Как сообщает во вторник издание Sydney Morning Herald, такое решение было принято из-за продолжительных санитарных ограничений и закрытых международных границ Австралии.

По данным издания, администрация Netflix посчитала невозможным "продолжать производство сиквела боевика Extraction в Сиднее из-за санитарных ограничений, вводимых федеральным правительством страны и властями штатов". "К сожалению, из-за существующих эпидемических ограничений и локдаунов [в Австралии] мы вынуждены искать другое место для съемок", - цитирует издание представителя Netflix, уточнившего, что производство в Сиднее стало слишком сложным и потому будет продолжено в Праге.

Ранее сообщалось о переносе из Австралии съемок ленты "Дни одиночества" с Натали Портман и следующей части франшизы "Безумный Макс" - фильма "Фуриоса", главную роль в котором также должен был сыграть Хемсворт.

"Тайлер Рейк: Операция по спасению" - американский боевик, выпущенный Netflix и ставший самым популярным оригинальным фильмом в истории этого стримингового сервиса. В июле 2020 года Netflix сообщил, что за первые четыре недели после премьеры фильм посмотрели 99 млн семей, что является рекордом для оригинального фильма сервиса. До октября 2020 года выпущенная в апреле кинокартина удерживала первую строчку рейтингов сервиса. Премьера сиквела запланирована на 2023 год.