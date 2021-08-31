Детский музыкальный театр им. Сац готовит три премьеры в новом сезоне

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Наталии Сац представит в новом сезоне написанную специально для театра оперу Михаила Броннера по книге Григория Остера "Вредные советы", балет на музыку Карена Хачатуряна "Чиполлино" и хореографический вечер Balletgala, который объединит самые известные балетные шедевры. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.

"В новом сезоне театр готовит к выпуску несколько премьер, - рассказали в пресс-службе. - Ими станут мировая премьера специально написанной для театра оперы Михаила Броннера по книге Григория Остера "Вредные советы", над которой работает молодая творческая команда во главе с режиссером Валентиной Грищенко; балет на музыку Карена Хачатуряна "Чиполлино" в постановке Кирилла Симонова и хореографический вечер Balletgala; гала-балет, состоящий из фрагментов балетов "Жар-птица" и "Петрушка" Игоря Стравинского, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Синяя птица" Ильи Саца/Ефрема Подгайца, "Путешествия Гулливера" Алексея Ларина и "Маскарад" на музыку Арама Хачатуряна".

Balletgala откроет 56-й по счету сезон театра им. Сац 16 сентября.

Все спектакли будут идти на Малой сцене театра и дружественных площадках, так как в Большом зале продолжается капитальная реконструкция в рамках масштабного обновления здания. Так, уже завершаются работы по остеклению ротонды, которая теперь предстанет гостям театра сияющей башней - какой она и задумывалась архитекторами здания и основательницей театра Наталией Сац. Также в рамках реконструкции будет восстановлен фасад, модернизированы инженерные сети и установлено современное сценическое и звуковое оборудование сцены.