Кантемир Балагов закончил съемки пилота сериала по мотивам игры The Last of Us

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Съемки пилотного эпизода сериала телекомпании HBO по мотивам игры The Last of Us завершились. Об этом сообщил режиссер эпизода Кантемир Балагов на своей странице в Instagram во вторник.

"Моя работа здесь завершена. Я действительно благодарен за эту возможность. Это был отличный опыт со взлетами и падениями", - написал он и добавил, что возвращается в Россию. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой изображена табличка с названием проекта - на данном этапе оно аналогично названию игры.

15 января журнал The Hollywood Reporter сообщил, что режиссером пилотного выпуска сериала по мотивам игры The Last of Us станет российский режиссер Кантемир Балагов. Позднее Балагов подтвердил эту информацию на своей странице в Instagram. На роль сценариста был выбран американец Крейг Мейзин.