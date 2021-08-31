Эрмитаж объявил о старте продаж NFT-токенов на маркетплейсе Binance

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж объявил о начале продаж на площадке маркетплейса ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале музея.

"Аукцион открывается 31 августа в 15:00 по московскому времени и продлится до 7 сентября 15:00 (мск)",- говорится в сообщении.

В рамках проекта "Ваш токен хранится в Эрмитаже" музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. В их числе "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

Все токенизированые цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй - представлен на маркетплейсе Binance NFT. "Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания - залы Эрмитажа - также закреплено в метаданных", - отметили в музее.

Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет $10 000 BUSD (стейблкоин, обеспеченный долларом США). Все вырученные от продажи средства переходят в Государственный Эрмитаж. Победители аукциона также получат видео в формате NFT с моментом подписания купленной ими копии Пиотровским.

"Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT - это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют Интернет, где по сути все имеют к ним доступ, но NFT - это чувство собственности, а в нашем случае - чувство причастности к Великому музею",- процитировали в музее Пиотровского.

Про NFT

Формат виртуального актива - невзаимозаменяемый токен (NFT). NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология появилась в 2017 году. За время существования NFT продали свыше 5 млн токенов.