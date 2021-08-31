Киносеть "Москино" организует тематические кинопоказы в честь Дня знаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тематические киносеансы пройдут в киносети "Москино" с 31 августа по 2 сентября в честь Дня знаний. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"С 31 августа по 2 сентября отметим День знаний просмотром великой экранизации романа Пантелеева "Республика ШКИД", драмы о мудром школьном учителе "Доживем до понедельника" и истории о детской жестокости "Чучело". Также в программе - "Первоклассница", комедия про капризную, но добрую Марусю с замечательными песнями на стихи Евгения Шварца", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фильмы будут демонтироваться с пленки. Для того, чтобы посетить кинопоказы, необходимо пройти предварительную регистрацию.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.