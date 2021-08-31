Владимир Спиваков откроет сезон Дома музыки 3 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России 3 сентября дадут старт XIX концертному сезону возглавляемого маэстро Московского международного Дома музыки (ММДМ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ММДМ.

"Грандиозный концерт-открытие сезона 2021/2022 Московского международного Дома музыки состоится 3 сентября. По традиции на сцену Светлановского зала выйдет президент ММДМ народный артист СССР, "Артист мира ЮНЕСКО" Владимир Спиваков, который встанет за пульт возглавляемого им Национального филармонического оркестра России", - рассказали в Доме музыки.

В качестве солистов в этот вечер выступят молодая пианистка, серебряный призер юношеского конкурса им. Вэна Клайберна в Далласе и обладатель пяти спецпризов конкурса Grand Piano Competition в Москве Ева Геворгян, а также солисты Большого театра России Екатерина Морозова и Бехзод Давронов. В программе прозвучат популярные сочинения Грига, Чайковского, Дворжака, Масканьи, Чилеа и Пуччини.

В Доме музыки отметили, что новый сезон будет "традиционно обращен к поклонникам всех видов искусства - академической музыки, джаза, хореографии, театра и детских программ". Афиша порадует публику именами иностранных артистов и известных российских исполнителей.