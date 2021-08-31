Любовь Аксенова возглавила рейтинг наиболее популярных молодых актрис в России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рейтинг главных молодых российских актрис по версии профильных изданий "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру возглавила Любовь Аксенова, сыгравшая в проектах "Содержанки" (2019) и "Бывшие" (2016), сериалы с ее участием пользовались наибольшим спросом у зрителей. Об этом сообщают во вторник составители списка.

Деятельность актрис оценивалась по нескольким ключевым критериям, среди которых общее количество проектов, число главных ролей, фестивальные награды, кассовые сборы, а также попадание фильма с участием исполнительницы на верхние позиции рейтингов телеканалов. "С приличным отрывом от остальных топ возглавила Любовь Аксенова <…> Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых "Содержанки" и "Бывшие". Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс "Майор Гром: Чумной Доктор" (2021). Как и все популярные актрисы, победительница нашего топа может похвастаться внушительным количеством главных ролей и высокими показателями участия в рекламных кампаниях", - рассказали составители списка.

Вторую строку рейтинга заняла Александра Бортич, победу которой принесла популярность кинотеатральных релизов с ее участием. Она снялась в таких проектах, как "Холоп" (2019), "Любовницы" (2019), "Дело" (2021) и других. Третьей в списке оказалась Ирина Старшенбаум - успехом среди зрителей пользовались онлайн-проекты, в которых снялась актриса, среди них сериалы "Содержанки" и "Медиатор" (2021), а также блокбастер "Вторжение" (2019).

В десятку лидеров также вошли Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст и другие артистки. Как уточнили в изданиях, в расчет брались фильмы, которые выходили в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года и собрали по итогам проката более 10 млн рублей, а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.