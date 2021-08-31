Якубович сыграет главную роль в постановке "Скупого" во МХАТ им. Горького

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главную роль в новом спектакле "Скупой" МХАТ им. М. Горького сыграет известный российский телеведущий, актер Леонид Якубович, сообщил на сборе труппы во вторник художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"Александр Иванович Дмитриев представит "Скупого" с Леонидом Якубовичем. Заканчиваем, в общем-то, пьесу. Здесь достаточно оригинальная инсценировка. И Дмитриев, и Якубович как люди оба пишущие активно в этом участвуют", - сказал он.

Спектакль "Скупой" по пьесе Жана-Батиста Поклена Мольера поставит заслуженный артист России, режиссер Александр Дмитриев. Якубович предстанет в роли Гарпагона, в котором скупость вытесняет все другие человеческие качества. Герой комедии Гарпагон живет в собственном доме, он богат, но скуп.