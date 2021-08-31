Спектакль с участием Бузовой остается в репертуаре МХАТ им. М. Горького

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой остается в репертуаре МХАТ им. М. Горького. Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы во вторник.

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила непрофессиональная актриса Бузова, и, как признался художественный руководитель театра, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул".

"Я очень доволен спектаклем "Чудесный грузин". Я считаю это такой нашей пока еще потенциальной удачей. Нам предстоит очень серьезно с ним поработать, дотянуть. <…> У нас в ноябре, кажется, планируется этот спектакль. Мы его подкрутим, доведем, сыграем уже в том качестве, в котором он должен быть", - сказал Бояков.

По его мнению, общество не готово к серьезному, глубокому разговору о Сталине. "Дело не только в Бузовой и не столько в Бузовой", - отметил худрук.