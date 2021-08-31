Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры и искусства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусства.

Торжественное мероприятие состоялось в зале наград Дома правительства. В церемонии приняли участие зампред главы кабмина - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.

Мишустин вручил орден Дружбы композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Вячеславу Добрынину, художественному руководителю - главному дирижеру Московского камерного оркестра "Музыка вива" Александру Рудину, артисту "Ленкома Марка Захарова" Андрею Соколову.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени глава кабмина вручил артистке, члену Союза кинематографистов РФ Марии Шукшиной, "За заслуги перед Отечеством" II степени - артистке Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерине Жемчужной.

Почетного звания заслуженного артиста РФ удостоены оперная певица Аида Гарифуллина, режиссер-постановщик Егор Дружинин, артистка "Ленкома Марка Захарова" Олеся Железняк, артист балета Государственного академического Большого театра Артем Овчаренко. Звания заслуженного деятеля искусств РФ удостоен ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Кроме того, Мишустин вручил почетные грамоты правительства композитору, народному артисту РФ, председателю совета Союза композиторов России и художественному руководителю Московской государственной творческой мастерской Алексею Рыбникову, а также народному артисту РФ, автору и ведущему программы "Городок" (совместно с Ильей Олейниковым, 1993-2012), советнику дирекции филиала ВГТРК Государственной телевизионной компании "Телеканал Россия" Юрию Стоянову.