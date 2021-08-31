Мишустин: онлайн-доступ к произведениям культуры помог пережить ограничения пандемии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Возможность ознакомиться с произведениями культуры и искусства в дистанционном режиме помогла людям пережить ограничения, которые вводились из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

"Произведения культуры и искусства, кино, спектакли, музыкальные произведения всегда помогали людям пережить сложные моменты в их жизни, найти силы для преодоления трудностей, вдохновение для творческих поисков. Очень помогла культура и в прошлом году людям, которые столкнулись с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Совершенно необходимым оказался онлайн-доступ к фильмам, книгам, концертам, театральным постановкам, к лекциям, музейным экскурсиям", - сказал Мишустин. Он отметил, что миллионы пользователей могли бесплатно смотреть трансляции портала "Культура.РФ".

Глава кабмина добавил, что в то же время профессионалам, работающим в сфере культуры и искусства, пришлось нелегко: немало проектов остановились, в некоторых регионах власти были вынуждены возобновлять ограничения на посещение массовых мероприятий и общественных пространств. "Сразу же правительство включило практически все учреждения культуры в число пострадавших из-за пандемии. Неоднократно оказывали поддержку, в том числе, по приобретению оборудования, которое позволило уберечь посетителей от риска заразиться и заболеть", - напомнил Мишустин.

По его словам, весной этого года правительство уточнило и доработало планы по реализации госпрограммы "Развитие культуры" на ближайшие три года с учетом новых вызовов и тех задач, по достижению национальных целей развития, которые поставил президент РФ Владимир Путин.