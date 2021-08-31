Международный арт-фестиваль стартовал в Самарской области

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival начался в Самарской области, сообщили во вторник ТАСС организаторы мероприятия. В регион уже начали прибывать первые художники, фестиваль продлится до конца сентября.

"В Самарскую область начали прибывать первые участники Samara Ground Art Festival. Мероприятия продлятся до конца сентября", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль проводится в Самарской области второй год, на этот раз его география расширилась: помимо зданий Самары художники будут преображать фасады зданий в Тольятти. Помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе фестиваля будут установлены скульптуры.

"Этот фестиваль призван сделать Самарскую область новой точкой притяжения на мировой карте современного искусства. Мы хотим, чтобы, говоря о стрит-арте, люди представляли не только знаменитые муралы в Берлине, Лондоне или Майями, но и работы, сделанные мировыми звездами уличного искусства в городах нашей губернии", - цитирует пресс-служба правительства идеолога проекта, заместителя вице-губернатора - руководителя офиса приоритетных проектов губернатора Самарской области Александра Васильева.

В рамках фестиваля в этом году также пройдут встречи знаменитых художников с творческим сообществом, участники пообщаются со студентами профильных вузов.

В прошлом году фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. Каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.