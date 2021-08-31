Минкультуры Китая распорядилось ужесточить контроль над шоу-бизнесом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Власти КНР распорядились усилить контроль над шоу-бизнесом и деятельностью артистов, "повысить уровень их правовой грамотности". Об этом сообщило во вторник Международное радио Китая.

Артисты должны быть ознакомлены с законом об авторском праве и налоговым законодательством, подчеркивается в циркуляре, распространенном Министерством культуры и туризма КНР. Ведомство заявило о наличии определенных проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов представителями этой сферы.

В документе отмечается, что коммерческая деятельность артистов, особенно тех, кто работает в государственных учреждениях культуры, "должна строго контролироваться".

Также в циркуляре подчеркивается необходимость выявлять и пресекать незаконную и неэтичную деятельность в сфере шоу-бизнеса, создать "механизм проверки и оценки нравственного уровня артистов".