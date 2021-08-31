Фонд президентских грантов получит 11 млрд руб. на культурные проекты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти выделят в 2021 году Фонду президентских грантов около 11 млрд рублей на поддержку проектов в креативных индустриях, еще 3,5 млрд рублей получит Президентский фонд культурных инициатив. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

Он обратил внимание на то, что сейчас в стране "происходит взрывной рост креативных индустрий". Это, как считает глава кабмина, перспективное направление.

"Президент обратил внимание на то, что оно требует особой поддержки, и правительство сейчас готово помогать. Только в этом году Фонд президентских грантов получит 11 млрд рублей. Еще 3,5 млрд [рублей] - Президентский фонд культурных инициатив. Это серьезная помощь", - сказал Мишустин.

Власти рассчитывают на то, что с развитием креативных индустрий в стране будут появляться новые актеры, композиторы, музыканты, добавил он.

Вклад в культуру

Премьер также обратился к участникам церемонии и поблагодарил их за работу. "Сегодняшние лауреаты внесли большой вклад в отечественную культуру и искусство. В биографии каждого из вас немало ярких моментов, успешных выступлений и творческих открытий", - сказал он.

Как отметил Мишустин, присутствующие на церемонии "многие годы искренне и преданно служат своей аудитории", а об их талантах можно говорить долго". Ведь творчество - не только часы и дни напряженной работы над новым проектом, а вся их жизнь, пояснил премьер.

"[Это] вклад в культуру, историю России, ставший важной частью повседневной жизни и многих ваших современников. Это спектакли, концерты, фильмы, телепрограммы, театры, вузы. Это музыка, которая звучит не только на концертных площадках, но и в наушниках слушателей самых разных возрастов. Это смех и слезы, радость и грусть, множество других ярких эмоций, которые приносят в жизнь людей созданные артистами образы", - сказал председатель правительства.