В афишу "Пушкинской карты" вошло 250 событий из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" стали 64 учреждения Санкт-Петербурга и 250 мероприятий, сообщили во вторник в городском комитете по культуре.

"К программе подключились 64 учреждения Санкт-Петербурга, в их числе федеральные, городские и частные. В афишу отобраны 250 мероприятий из Петербурга", - говорится в сообщении.

Участниками проекта стали Мариинский, Михайловский и Александринский театры, БДТ им. Г. А. Товстоногова, МДТ - Театр Европы, театр Комедии им. Н. П. Акимова, Балтийский дом, Мюзик-Холл, "Санктъ-Петербургъ Опера", театр "Мастерская". Кроме того, в проект вошли Государственный Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники "Царское Село", "Павловск", "Петергоф" и "Гатчина", ГМП "Исаакиевский собор", ЦВЗ "Манеж" и многие другие.

"Наш город представлен в программе ведущими театрами, музеями, концертными залами и выставочными пространствами. Вместе мы выбрали самые интересные события и постоянно будем добавлять новые", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по культуре Константин Сухенко.

О программе "Пушкинская карта"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 4 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи. Об этой программе объявил президент Владимир Путин во время прямой линии в июне, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту зачислят по 3 тыс. рублей, а в 2022 году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти.