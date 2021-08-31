Купеческий дом начала XX века с секретным туннелем восстановят под Курганом

ТАСС, 31 августа. Дом купца Мечникова начала XX века с подземным туннелем будет восстановлен в Белозерском районе Курганской области. В нем предполагается разместить музей, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

В Белозерском районе ранее реконструировали древнюю обсерваторию Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы (первая половина III тысячелетия до н. э.), которую также называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.

"В селе Белозерское отремонтируют выявленный объект культурного наследия - жилой дом купца Меншикова, он расположен в центре села, <…> это здание начала XX века. <…> Здание находится в оперативном управлении у Белозерского районного краеведческого музея, и музей рассматривает вариант переезда в это здание после ремонта. Сейчас музей располагается в приспособленном здании на третьем этаже бывшего профессионального училища. <…> На ремонт исторического здания выделено из бюджета региона 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в планах также проработать вопрос ремонта внутренних помещений старинного дома. От этого будет зависеть решение по переезду музея и его дальнейшему развитию. Пока же двухэтажное здание имеет неудовлетворительное состояние - сломанные окна, нуждающиеся в укреплении деревянные перекрытия.

Директор музея Елена Макарова считает, что переезд в исторический особняк позволит привлекать больше туристов: под зданием есть старый тоннель, который, согласно местным легендам, использовался во время Гражданской войны - объект также можно было бы сделать частью музейного комплекса.

"В Белозерском районе у нас развивается туристическое направление: археологический памятник под открытым небом Савин, саргатский курган у села Гагарье, сопутствующие проекты. Это одна из точек роста экономики. <…> Надеюсь, и это историческое здание музея после ремонта станет одним из пунктов туристического маршрута", - цитирует пресс-служба губернатора Вадима Шумкова.