Анна Нетребко пригласила Джона Траволту на гала-концерт в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко пригласила актера Джона Траволту на свой юбилей, который отметит в Москве гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце. Об этом ТАСС сообщил во вторник организатор московского концерта Максим Берин.

По его словам, приглашение было передано лауреату премий "Золотой глобус" и Emmy в Будапеште, где Траволта посетил выступление оперных исполнителей - Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова.

"После их встречи Джон сообщил, что планирует посетить концерт в Москве и лично поздравить Анну с юбилеем", - сказал собеседник агентства.

18 сентября состоится гала-концерт Анны Нетребко. На одной сцене встретятся признанные исполнители классической сцены, среди которых Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле. В концерте также примут участие и представители российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой.

Генеральным партнером гала-концерта выступает ПАО "НК "Роснефть".

Анна Нетребко с 1994 года является солисткой Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В ее творческом багаже - партии в операх "Риголетто" Джузеппе Верди, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Война и мир" Сергея Прокофьева и многих других. За выдающиеся достижения певица удостоена звания народной артистки России, а также награждена Государственной премией РФ (2005), одиннадцатью престижными профессиональными наградами ECHO Klassik, почетным титулом Kammersangerin, присужденным ей Венской государственной оперой.