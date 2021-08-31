Правительство создало при Минкультуры учреждение "Цифровая культура"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральное казенное учреждение "Цифровая культура" создано в России для реализации мер по повышению доступности для молодежи организаций культуры. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное казенное учреждение "Цифровая культура" и отнести его к ведению Минкультуры России. Определить, что основной целью деятельности учреждения является организационное и информационное обеспечение реализации мер социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры", - указано в документе.

Штатная численность нового учреждения составит 30 человек.

В 2021 году в России была запущена специальная программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - "Пушкинская карта". Об этом проекте президент РФ Владимир Путин объявил во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" юные россияне смогут воспользоваться для приобретения билетов в театры, концертные залы, музеи и галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.