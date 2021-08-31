Приложение "Госуслуги.Культура" стало доступно для установки на смартфоны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги.Культура" доступно для скачивания в маркетлейсах App Store и Play Market. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко во вторник.

"Россиянам стало доступно приложение "Госуслуги.Культура", его можно скачать в Play Market или App Store. Приложение разработано под запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит россиянам 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет средств программы", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Как добавили в аппарате, для получения "Пушкинской карты" необходимо войти в приложение с помощью подтвержденной учетной записи на "Госуслугах", при ее отсутствии необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить свою личность через онлайн-банк или МФЦ. После входа в приложение необходимо подтвердить выпуск виртуальной карты, после чего она станет доступна в течение нескольких минут. Кроме того, желающие получить карту на пластиковом носителе смогут оформить ее в отделениях "Почта Банка".

Уточняется, что в настоящее время по "Пушкинской карте" доступно свыше 7 тыс. мероприятий по всей России.

О программе "Пушкинская карта"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 4 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи. Об этой программе объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти.