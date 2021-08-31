Участники Maneskin рассказали, что слушают Little Big и подписаны на Роскосмос

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Участники итальянской группы Maneskin, победителя конкурса "Евровидение-2021", продемонстрировали знание русского языка в Москве, а также рассказали, что слушают коллег из Little Big и следят за успехами госкорпорации "Роскосмос". Первая встреча с российскими поклонниками, организованная сервисом "Яндекс.Музыка", состоялась во вторник на площадке "Плюс Дачи" в Парке Горького.

"Привет. Голый. Водка", - декламировали музыканты Maneskin, когда их спросили, знают ли они русские слова.

Музыканты интересуются и другими вещами, связанными с Россией. Например, барабанщик Итан Торкио подписан в социальных сетях на Роскосмос. "Это что-то вроде сталкерства, - пошутил он. - Когда я был подростком, меня очень увлек космос, меня интересовала астрофизика, черные дыры и прочее. Я подписан на Роскосмос и в Instagram, и в Facebook".

На вопрос о том, каких российских артистов они знают, ребята хором назвали Little Big - петербургскую команду, выбранную представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году, которая не смогла выступить из-за отмены конкурса. А поработать они хотели бы с британскими коллегами - Arctic Monkeys и Миком Джаггером.

Участников группы попросили прокомментировать, знают ли они популярную шутку, объединяющий их композицию I wanna be your slave и песню из репертуара Аллы Пугачевой "Будь или не будь". Вокалист группы Дамиано Давид признался, что знает эту шутку. "Но [песни] не связаны, извините, - ответил он. - Я не слышал ее [песню Пугачевой] прежде".

Maneskin пообещали вернуться в Россию с концертами, но не смогли сориентировать поклонников по конкретным гастрольным планам и датам. На память фанаты подарили им шапку-ушанку, бутылку водки, красную икру и портрет. "Нам очень нравятся русские, - поделились музыканты. - Вы очень живые и энергичные".

О группе

Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано Давидом, басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения к родине Виктории. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе "Евровидение-2021" с песней Zitti e Buoni.