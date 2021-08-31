Всероссийская премьера фильма "Петровы в гриппе" состоялась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Всероссийская премьера фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова состоялась в Ельцин-центре в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Фильм участвовал в главном конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля. Оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии.

"Мы подумали, что это очень важно, потому что фильм написан автором, который живет в этом городе, написан про этот город, а мы хоть снимали это в Москве, делали все, чтобы это было похоже на Екатеринбург. Здесь, в Ельцин-центре, мы компенсируем невозможность снять полностью фильм в Екатеринбурге, хотя некоторую часть мы все же сняли здесь", - сказал Серебренников.

Кинолента снята Серебренниковым по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Она рассказывает об истории семьи Петровых, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. Участие в съемках принимали компания Hype Film, кинопроизводители из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании.