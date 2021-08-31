Кинофестиваль "Зеркало" закроется фильмом о российской актрисе Алле Демидовой

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" закроется во вторник вечером показом новой работы Любови Аркус "Кто тебя победил никто" об актрисе Алле Демидовой. На церемонии закрытия Любови Аркус будет вручен приз за вклад в искусство, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Фильмом закрытия фестиваля станет новая работа режиссера и основательницы журнала "Сеанс" Любови Аркус "Кто тебя победил никто": фильм-портрет Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох и затонувшей Атлантиды советского кинематографа. На церемонии закрытия "Зеркала" в кинотеатре "Лодзь" Любови Аркус будет торжественно вручен приз за вклад в киноискусство", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, фильм будет показан в формате work-in-progress (незавершенной работы), на финальном этапе монтажно-тонировочных работ. Любовь Аркус (1960) является киноведом, режиссером, создателем и президентом фонда "Выход в Петербурге", а также создателем центра обучения, социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом "Антон тут рядом", других проектов. Выступила в качестве режиссера и сценариста фильмов "Антон тут рядом", "Кто тебя победил никто", была продюсером и актрисой в ряде фильмов.

О кинофестивале

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" учредило правительство Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера, с тех пор он ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры России. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. В этом году фестиваль проходил в Юрьевце Ивановской области с 27 по 31 августа. В основном конкурсе участвовали девять фильмов из России, Монголии, Киргизии, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".