В Санкт-Петербурге 4 сентября впервые пройдет день греческого кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. День греческого кино пройдет в Санкт-Петербурге в рамках перекрестного Года истории Россия - Греция 4 сентября. Зрителям представят три фильма, а также греческую музыку и танцы, сообщил на пресс-конференции директор проекта Greekkino Никита Теодоридис.

"Мы можем уже с полной уверенностью заявить, что наш день греческого кино состоится, несмотря ни на какие неблагоприятные условия в виде эпидемиологической ситуации. Greekkino 4 сентября в "Доме кино" по адресу Караванная, д. 12 в 15:00 будет, и мы вас всех там ждем", - рассказал он.

Представитель проекта за рубежом Анастасиос Загкос отметил, что зрителям представят три фильма. Драму "Враг мой", фильм-победитель Каннского кинофестиваля 1998 года "Вечность и один день", а также картину "Щепотка перца" - по словам Загкоса, это самый популярный фильм в Греции. Эта кинолента получила 10 наград на международном кинофестивале в Салониках. Фильмы представят режиссеры и продюсеры. Картины будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

"День греческого кино - это уникальное событие, это не только кино, это день, посвященный греческой культуре, и целью этого мероприятия мы ставили перед собой [показать] даже человеку, который никогда не был в Греции и слышал только мельком, кто такие греки и Греция. Посетив наше мероприятие, он сможет понять, кто такие греки, что такое греческая душа, греческие танцы, греческая кухня, музыка", - добавил Теодоридис.

В перерывах между сеансами также представят традиционные греческие танцы и национальные песни. Кроме того, в программе - культурологический экскурс Александра Данилова "Греческий след в Петербурге" и греческие угощения.