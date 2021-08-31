В Москве открылась выставка картин, передающих эмоции изоляции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Выставка Константина Данилова (Zmogk) "Свободный кадр" и показ фильма "Я - Куба" 1964 года, демонстрирующего нелегкую жизнь простых кубинцев в эпоху правления Батисты, которые объединяют идеи несвободы и связанные с этим эмоции, прошли во вторник в кинотеатре "Пионер" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня открываем выставку российского молодого художника, который написал эту серию картин, находясь в скованности 2020 года. Как и все художники, он переживал эту вынужденную изоляцию. И написал картины под воздействием эмоций, которые испытывал, оставаясь в четырех стенах", - рассказала ТАСС основатель проекта ArtVisioner Екатерина Чаркина. По сути каждая картина отражает эмоцию, которые испытывают люди, сжатые какими-то ограничениями. Большинство представленных работ написаны во время вынужденной изоляции, поэтому они так и называются - "Сон", "Виртуальность", "Ограничение", "Тревожность" т. д.

Серия картин в этом смысле пересекается с фильмом "Я - Куба", показ которого идет в рамках фестиваля "Отражения". "В основе фильма лежат идеи свободы и несвободы, которые испытывают люди, сжатые режимом. Так или иначе, произошла эта перекличка времен из 60-х годов в наше время, поэтому мы решили соединить эти два вида искусства", - отметила Чаркина.

Куратором выставки выступил художник Тимофей Смирнов (галерея Файн Арт), он также проводит аналогии между экспозицией и фильмом. "Выставка коррелируется с этим фильмом благодаря чему? Экспрессивность кадров, а здесь у нас - ломанные линии, формы, цвета и пятна. При этом там (в фильме) у нас идет все-таки в какой-то степени повествование. В картинах нет повествования, но есть возможность сравнить свои эмоции, фильм тоже очень эмоциональный", - говорит он.

Картина "Я - Куба" режиссера Михаила Калатозова рассказывает о Кубинской революции. Сценарий написан поэтом Евгением Евтушенко и кубинским писателем Энрике Пинеда Барнетом. Фильм состоит из четырех новелл о судьбах людей накануне революционных событий.

Открытие экспозиции и показ фильма прошли в рамках цикла о редком советском кино "Отражения", организованным Центром документального кино, кинотеатром "Пионер" и международным сервисом аудиокниг Storytel. Цикл реализуется при поддержке проекта ArtVisioner и рассказывает о значимых периодах советской истории через художественные и документальные фильмы, снятые в СССР.