Купринский литературный праздник в Пензенской области впервые пройдет в онлайн-формате

ПЕНЗА, 31 августа. /ТАСС/. Купринский литературный праздник, который с 1985 года проводится на родине писателя, в селе Наровчат Пензенской области, состоится из-за действующих в регионе антиковидных ограничений 4 сентября в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте объединения государственных литературно-мемориальных музеев региона.

"Впервые за всю историю проведения Купринского литературного праздника он будет организован в онлайн-режиме и станет доступен огромному числу поклонников творчества Куприна по всей России. Благодаря современным технологиям зрители побывают не только в Наровчате - горячо любимой родине писателя, но и отправятся в Петербург и Гатчину, где Куприн был счастлив", - отмечается в сообщении.

Мероприятия литературного праздника будут транслировать на портале Культура.рф. Они начнутся с показа торжественного открытия и награждения лауреатов творческого конкурса "Гранатовый браслет". Он проводится в номинациях "Литература" и "Буктрейлер", на него поступило 242 работы из регионов России, США, Индии, Голландии, Канады, Израиля, Германии и других стран. В номинации "Литература" представлены художественные произведения авторов старше 20 лет, созданные в традициях русской классической литературы и близкие к стилистике и тематике произведений Александра Куприна, в номинации "Буктрейлер" - видеоролики по произведениям писателя.

В ходе праздника российский актер театра и кино Андрей Зибров проведет экскурсию по музею Куприна в Наровчате. "Подобного, когда известный артист выступает в роли экскурсовода, в музее ранее не было", - говорится в сообщении.

Затем пройдет круглый стол "Куприн и современное искусство", экскурсия по фотовыставке "По купринским местам", от Наровчата до Парижа, и показ фильма-экскурсии "Петербург Куприна".

Александр Иванович Куприн (1870-1938) родился в уездном городе Наровчат Пензенской губернии и прожил здесь до четырех лет. Государственный музей-усадьба Куприна в Наровчате был открыт в сентябре 1981 года в бывшем доме купца Шлыкова, отстроенном не фундаменте сгоревшего дома, который принадлежал родителям писателя.