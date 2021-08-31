Театр им. Вахтангова открыл "Балтийские сезоны" спектаклем, посвященным Людмиле Гурченко

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открыл во вторник фестиваль искусств "Балтийские сезоны" в Калининграде спектаклем "Люся. Признание в любви", посвященным советской и российской киноактрисе Людмиле Гурченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного драматического театра, который стал площадкой фестиваля.

"Фестиваль открылся постановкой театра им. Вахтангова "Люся. Признание в любви". Все билеты на открытие фестиваля проданы, как и на все последующие дни. Можно сказать, что фестиваль пройдет при полном аншлаге, но из-за ограничений, связанных с пандемией, заполняемость зала театра ограничена на 50%, и на каждый спектакль могут попасть только 400 человек, хотя интерес публики очень высок", - сказали в пресс-службе.

В основе спектакля открытия фестиваля - прямая речь Людмилы Гурченко, весь текст собран из ее книг "Мое взрослое детство", "Аплодисменты", "Люся, стоп!". Сценарий спектакля Аллы Зохиной, при участии заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. Идея постановки родилась на концертах-квартирниках в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке. Повествование идет от первого лица с музыкой и танцами. "Это наше признание в любви актрисе, чьи роли и песни навсегда в наших сердцах", - отметил режиссер спектакля Александр Нестеров.

Фестиваль, который будет проходить в Калининграде с 31 августа по 6 сентября в театральном формате, посвящен 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Помимо спектакля, посвященного Гурченко, на нем представят постановку "Крик лангусты" по пьесе Джона Марелла в редакции Жоржа Вильсона (в спектакле заняты народная артистка России Юлия Рутберг и народный артист России Андрей Ильин); моноспектакль народного артиста РФ Евгения Князева "Пиковая дама" по повести А. С. Пушкина, посвященный памяти режиссера театра и кино, педагога Петра Фоменко (1932-2012 гг).

В рамках фестиваля студенты IV курса Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова (мастерская заслуженного деятеля искусств РФ В. П. Николаенко) покажут спектакль "Лес" по пьесе А. Н. Островского, режиссер постановки - заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РФ П. Е. Любимцев.

"Фестиваль "Балтийские сезоны" занимает уникальное место на театральной карте России. За свою почти 20-летнюю историю здесь было представлено более 400 различных российских и зарубежных творческих коллективов. В 2020 году проведение "Балтийских сезонов" было поручено федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Росконцерт". И несмотря на то, что время диктует нам свои правила, в этом году среди участников фестиваля - один из старейших и самых значимых театров страны - знаменитый театр им. Евгения Вахтангова, который привез в Калининград свои лучшие спектакли с блистательным актерским составом", - сказал ТАСС генеральный директор ФГБУК "Росконцерт" Андрей Малышев.

О фестивале

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" впервые состоялся в Калининграде в 2004 году. За 16 лет в нем приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них - Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон-Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Фестиваль проводится Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, министерства культуры Калининградской области и Российского государственного театрального агентства. Художественный руководитель фестиваля - заслуженный деятель искусств РФ Давид Смелянский.