Оргкомитет по празднованию 90-летия со дня рождения Тарковского создадут в 2021 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать оргкомитет по празднованию 90-летия со дня режиссера Андрея Тарковского, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом Любимова сказала на закрытии фестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского в Ивановской области.

"Впереди у нас 90-летие Андрея Арсеньевича [Тарковского], и готовиться мы должны все вместе, и организовать большой оргкомитет, и собраться все вместе на актерско-культурном форуме и всем крепко подумать: что нам правильного, хорошего и нужного можно сделать в следующем году", - сказала Любимова.

Она уточнила, что Ивановскую область невозможно представить без кино. "И ждем еще большего и очень серьезно рассчитываем на помощь - и нашу совместную, и на вашу - в будущем году в рамках предстоящего фестиваля", - добавила Любимова.

Приз зрительских симпатий в программе "Свои" фестиваля "Зеркало" получила кинокартина "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана (Россия), приз молодых критиков "Голос" достался фильму "Соперник" режиссера Маркуса Ленца (Германия), приз за профессиональные достижения в дебютном полнометражном фильме получила картина "Камушки" П. С. Винота Раджа (Индия), за лучшую режиссуру награжден фильм "В поисках Венеры" Норики Сефа (Косово), гран-при получила картина "Бебиа, по моему единственному желанию" режиссера Жужа Добрашку (Великобритания - Грузия). А специальный приз программы Local voices получил Петр Корягин за фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" и приз за вклад в киноискусство - основательница журнала "Сеанс", режиссер Любовь Аркус.

Перед началом церемонии закрытия фестиваля министру культуры Ольге Любимовой показали в Иванове здание бывшего кинотеатра "Современник", который закрыт 2010 года, в нем планируется создать культурный центр с залом для премьер кинофильмов, для чего будут закуплены лазерные проекторы, современная звуковая система, также откроют кафе. "Мы тогда должны будем наполнить его мероприятиями", - предложила Любимова, уточнив, что можно будет договориться о премьерных показах, устроить проходы по красной дорожке, а также приглашать жителей города на обсуждение кинокартин и встречи с режиссерами и актерами.

О кинофестивале

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" учредило правительство Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера, с тех пор он ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры России. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. В этом году фестиваль проходил в Юрьевце Ивановской области с 27 по 31 августа. В основном конкурсе участвовали девять фильмов из России, Монголии, Киргизии, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".