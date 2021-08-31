Выставка об использовании слюды в искусстве открылась в Коломенском заповеднике в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Коломенское" открыл выставку "Московитское стекло. Искусство слюдяных дел мастеров", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Экспозиция, представленная в выставочном зале "Подклет дворца царя Алексея Михайловича", знакомит с одной из наиболее распространенных форм слюды - мусковитом - и его применением в русском декоративно-прикладном искусстве XVII-XX вв", - отметили в музее.

Представлено около 150 экспонатов, среди которых не только исторические предметы, но и минералогические образцы, архивные документы и изображения из коллекций крупнейших музеев страны. Большая часть предметов представлена публике впервые.

Экспозиция также рассказывает о том, как используют "живое стекло" в современности. Раньше оно было доступно только привилегированным слоям общества в качестве остекления или декора бытовых предметов, например сундуков или икон. "Сейчас применение слюды не так заметно, но повсеместно - она входит в состав огнеупорных эмалей, обоев, картона, а в косметической индустрии используется в качестве органических блесток", - говорят в пресс-службе. Экспозиция будет открыта до 14 ноября.