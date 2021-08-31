Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" подвел итоги

ТАСС, 31 августа. Более 40 кинопоказов и 20 творческих встреч состоялось в рамках XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в течение пяти дней в городах Ивановской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фестиваля.

"XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершил работу в Иванове. В течение пяти фестивальных дней в городах Ивановской области прошло более 40 кинопоказов и 20 творческих встреч", - говорится в сообщении.

В основном конкурсе "Зеркала" были представлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косова, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. В жюри вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино "Revolver" Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия). Президент фестиваля - Сергей Бодров, программный директор - Андрей Плахов, генеральный продюсер - Константин Шавловский.

Гран-при фестиваля получил Жужа Добрашкус за фильм "Бебиа, по моему единственному желанию", приз за лучшую режиссуру - Норика Сефа за фильм "В поисках Венеры", приз за профессиональные достижения в дебютном полнометражном фильме - П. С. Винот Радж за фильм "Камушки". Почетный приз "Зеркала" за вклад в киноискусство получила режиссер и основательница журнала "Сеанс" Любовь Аркус. Фильмом закрытия фестиваля стала мировая премьера ее новой картины "Кто тебя победил никто" - фильм-портрет Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох российской истории.

Помимо основного жюри, конкурсную программу судило жюри молодых критиков "Голос". Приз жюри молодых кинокритиков получил немецкий режиссер Маркус Ленц за фильм "Соперник". На фестивале также традиционно работало жюри ивановских зрителей, в которое входят люди, принимающие активное участие в культурной и общественной жизни города. Они вручают приз лучшему фильму российской программы "Свои". Приз жюри зрителей получил Вадим Перельман за фильм "Уроки фарси".

Церемонию закрытия посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Мы рады, что несмотря на все ограничения, кинофестиваль проходит. Индустрия кино без нормального человеческого общения невозможна. Невозможно представить себе Ивановскую область без кино, мы бесконечно ей за это благодарны. Мы рассчитываем на масштабные совместные проекты в будущем году", - приводятся в сообщении ее слова.