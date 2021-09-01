В России стартует программа для молодежи "Пушкинская карта"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Всероссийская программа "Пушкинская карта", которая призвана сделать посещение учреждений культуры доступным для молодежи, стартует 1 сентября. Около 13 млн молодых людей смогут посетить по ней свыше 7 тыс. театральных показов, концертов и выставок, сообщили в Министерстве культуры РФ.

"На сегодняшний день подключилось 1 354 учреждения культуры из 85 регионов. И их количество растет с каждым днем. Речь идет о театрах, музеях, концертных площадках, библиотеках и творческих образовательных организациях", - привели в пресс-службе слова Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

О запуске программы объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. По "Пушкинской карте" молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в учреждения культуры за государственный счет на всей территории страны. По оценке правительства, такой опцией смогут воспользоваться около 13 млн граждан.

На первом этапе - с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал "Пушкинской карты" составит 3 тыс. рублей, на 2022 год будет начислено 5 тыс. рублей. "1 января каждого нового года государство будет класть на "Пушкинскую карту" новые деньги - и так до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года", - пояснили в Минкультуры. На реализацию программы правительство уже выделило около 4 млрд рублей.

Голосование рублем

Среди учреждений культуры, которые уже подключились к проекту, - Большой и Мариинский театры, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковская галерея, Российский государственный академический театр драмы им. Волкова, Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль", Саратовский государственный художественный музей им. Радищева и другие. Подробная афиша доступна на портале "Культура.РФ" и в специальном приложении "Госуслуги.Культура".

В Минкультуры отметили, что перед учреждениями теперь стоит задача по формированию соответствующего репертуара для конкретной возрастной категории посетителей. Участники программы могут предлагать свои мероприятия через портал "PRO.Культура.РФ". Его специалисты ведут первичную проверку событий на соответствие контента возрасту участников программы, отсутствие ненормативной лексики и другой неподобающей информации. Далее афишу утверждают региональные экспертные советы.

Проект даст понимание того, насколько молодые люди активны и заинтересованы в посещении театров, музеев, филармоний, полагают в профильном ведомстве. "Кроме того, он покажет, насколько активно работают учреждения культуры, насколько они востребованы, проводят ли они такие мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь", - отметили в пресс-службе.

Школьники и студенты "проголосуют" рублем с "Пушкинской карты" за лучшие учреждения культуры, уверены в правительстве. "Это вызов нашим организациям культуры. Почему вызов? Потому что однократно и потом в течение ближайших лет учреждения культуры плюсом к государственному заданию, которое традиционно устанавливается, получают дополнительные финансовые вложения. Я не хочу забегать вперед о том, какие это цифры, но я вам хочу сказать, что когда вы увидите федеральный бюджет, вас это очень сильно порадует", - заметила на презентации проекта вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Электронная и физическая карты

Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную "Пушкинскую карту" через мобильное приложение "Госуслуги.Культура", уже с 31 августа оно доступно для скачивания на основных цифровых площадках. Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, с октября смогут заказать ее в отделениях Почта Банка.

По словам Голиковой, запуск программы "Пушкинская карта" не отразится на льготах на входные билеты в учреждения культуры для студентов и школьников.