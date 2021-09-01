Создатели мультсериала "Простоквашино" обновили стилистику третьего сезона

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые эпизоды третьего сезона мультфильма "Простоквашино" выйдут на мультимедийном сервисе Okko в среду, создатели обновили стилистику сериала и сделали акцент на юмор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе площадки.

"Простоквашино - удивительный мультфильм, который продолжает вдохновлять нас на создание новых сюжетов, графические решения и, конечно же, искрометный юмор! Сериал выполнен в сложном жанре анимационного ситкома, при этом богатство и харизматичность классических образов, а также новых персонажей позволяет авторам проекта рассказывать все больше увлекательных историй из жизни обитателей знаменитой деревни", - отметила генпродюсер студии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, которую процитировали в пресс-службе.

Мультимедийный сервис Okko выступил сопродюсером третьего сезона, зрителей ожидает более 30 новых серий, среди них эпизоды "Обидное слово", "Радионяня", "Интересная профессия". "Мы благодарны нашим партнерам за доверие и возможность стать частью команды, которая работала над созданием новой главы культового мультсериала "Простоквашино". Для нас важно поддерживать сильные традиции анимации, которыми славятся проекты "Союзмультфильма". Эти мультфильмы знают и любят во всем мире. Мы уверены, что пользователи Okko по достоинству оценят новый сезон, который будет эксклюзивно доступен в нашем сервисе", - подчеркнул генпродюсер сервиса Джаник Файзиев.

Как отметили в пресс-службе, в третьем сезоне персонажи раскроются с новой стороны. Дядя Федор будет изобретать невероятные способы, чтобы привлечь внимание девочки Оли, почтальон Печкин отправится путешествовать в виртуальную реальность, а вместе герои впервые отправятся к родителям в город. Новым голосом Дяди Федора в третьем сезоне стал 12-летний актер Мигель Керимов, сын российского шоумена Тимура Родригеза. Девочку Олю озвучит 11-летняя актриса и певица Лиза Бугулова.

Мультсериал "Простоквашино", вдохновленный классической трилогией советского времени, вышел в России в 2018 году. Героев также озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева, Юлия Меньшова и другие артисты.