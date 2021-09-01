Культурная программа ВЭФ открылась выставками Эрмитажа, Кремля и местных музеев

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько уникальных выставок открылось во Владивостоке 1 сентября - в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках его культурной программы, сообщают организаторы. Посетители смогут познакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства из Эрмитажа, экспонатами из музеев Московского Кремля и главной экспозицией Музея истории Дальнего Востока.

Подготовленная Эрмитажем выставка "Союз земли и воды": тема раковины в произведениях прикладного искусства ХVI-XXI вв." рассказывает "о чудесных метаморфозах, которые претерпевала морская раковина в произведениях зарубежного и отечественного искусства XVI-XXI веков". Как уточняют организаторы, представлено более 30 экспонатов, среди которых малая пластика и декоративные предметы.

Также открылся выставочный проект из собраний музеев Московского Кремля "Романовы. От царя до императора", где представлено более 80 предметов, посвященных становлению царствующей династии Романовых: от Михаила Федоровича до Петра I. В культурную программу форума входит и основная экспозиция Музея истории Дальнего Востока о дальневосточной земле: археология, коренное население, путь человека с Запада на Восток, становление Владивостока.

Кроме того, на железнодорожном вокзале города остановился "Поезд Победы" - это первый в мире иммерсивный музей, размещенный в подвижном составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого страны - непарадный портрет военной эпохи в фотографиях и аутентичных предметах.

А на набережной Спортивной гавани Владивостока уже действует "Третьяковка в движении" - интерактивная экспозиция, которая расскажет о коллекции музея и его основателе Павле Третьякове.

ВЭФ-2021

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.