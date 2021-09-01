Новосибирский театр кукол представил премьеру пьесы по материалам Роскомнадзора

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля, посвященного компьютерной безопасности и основанного на материалах Роскомнадзора, состоялась в Новосибирском областном театре кукол (НОТЕК), сообщил ТАСС директор театра Юрий Горлатых.

О планах поставить спектакль, где в игровой форме артисты научат детей безопасно пользоваться социальными сетями и избегать киберпреступников, директор "НОТЕКа" рассказал в сентябре 2019 года. Планировалась, что премьера спектакля состоится летом 2020 года, однако из-за пандемии работу над постановкой пришлось перенести.

"Это было чудо - технически спектакль получился очень насыщенный. Премьера спектакля "Game over: атака Темного бота" состоялась, и с 22 сентября мы начинаем показы для детей почти каждый день по две постановки", - сказал Горлатых, добавив, что постановку планируется включить в программу "Пушкинская карта".

Автором пьесы по материалам Роскомнадзора стал омский драматург Дмитрий Войдак, режиссер - французский постановщик Ролан Боннин. Сюжет посвящен юному видеоблогеру Андрону (Андрею), который снимает ролики о гаджетах, новых игрушках, роботах и компьютерных технологиях, и его противостоянию с опасным компьютерным вирусом Темный ботом и его помощником генералом Трояном. "До сих боты нападали на крупные корпорации, разрушали их защиту, но их цель - завладеть всем миром. И вот они потерпели очередное поражение, находятся в разбитом состоянии, и они приходят к мысли достигнуть своей цели через детей, потому что дети - самые доверчивые, самые наивные", - поясняет Горлатых мотивацию антагонистов пьесы.

Декорациями для постановки служат шесть плазменных экранов, а также камеры, которые используется для съемок блога главного героя. Взрослые зрители при просмотре постановки смогут увидеть отсылки к фильму "Матрица", уточняет директор театра кукол. По ходу спектакля десятилетний Андрей получает цифрового двойника и даже сражается с компьютером, а в конце рассказывает подписчикам своего канала о том, как важна компьютерная безопасность. По словам Горлатых, представители Роскомнадзора высоко оценили постановку, рекомендовав ее к показу школьникам. В дальнейшем НОТЕК планирует предложить работу на темой беззащитности детей в интернете.

"Режиссеру, который работал над спектаклем, понравился посыл, что мы [в постановке] откликаемся на то, что происходит сейчас с нами. И сейчас ему интересен материал буллинга в сети или зависимости от гаджетов", - рассказал Горлатых.

О театре

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно он дает порядка 700 спектаклей. Театр является участником международных и региональных фестивалей театров кукол, а также гостем семинаров и симпозиумов в Японии, США и других странах. Спектакль о компьютерной безопасности - это не первая постановка театра, созданная в сотрудничестве государственными службами и ведомствами. В постоянном репертуаре "НОТЕК" есть театрализованный игровой спектакль "Светофор-волшебник" по безопасности дорожного движения для школьников - совместная работа театра и региональной Госавтоинспекции, а также спектакль по пожарной безопасности "Сказка про Царя Коварного и Вовку-пожарного" по материалам, которые предоставило МЧС.