"Время, Музыка и Мир". В Москве проходит фестиваль "Спасская башня"

На Красной площади с 27 августа по 5 сентября проходит XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Тема фестиваля в 2021 году - "Время, Музыка и Мир".

В смотре принимают участие оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Специальным гостем представления 1 сентября станет "Хор Турецкого" с проектом "Песни Победы" (Unity Songs). 4 и 5 сентября на Красную площадь выйдет лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В открытии фестиваля 27 августа участвовала народная артистка России Тамара Гвердцители, которая стала специальной гостьей праздника. Представление на Красной площади началось с традиционной фанфары "Спасская башня", написанной первым музыкальным руководителем смотра Валерием Халиловым. Космонавты Роскосмоса записали видеообращение к гостям и участникам фестиваля. В финале представления на площадь вышли более тысячи музыкантов - сводный оркестр фестиваля, а завершилось мероприятие салютом на Васильевском спуске.

В связи с пандемией коронавируса смотр проходит в формате COVID-free: вместе с билетом зрители должны предъявить QR-код и пройти бесконтактную термометрию на входе. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.