{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фестиваль "Спасская башня"

"Время, Музыка и Мир". В Москве проходит фестиваль "Спасская башня"

В нем принимают участие оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики
Фото {{sliderIndex+1}} из 8
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 8

Описание
© Марина Лысцева/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка
© Марина Лысцева/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
Музыканты оркестра полиции Катара
© Владимир Гердо/ТАСС
Тамара Гвердцители
© Владимир Гердо/ТАСС
Участники Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики
© Владимир Гердо/ТАСС
Артисты центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

На Красной площади с 27 августа по 5 сентября проходит XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Тема фестиваля в 2021 году - "Время, Музыка и Мир".

В смотре принимают участие оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Специальным гостем представления 1 сентября станет "Хор Турецкого" с проектом "Песни Победы" (Unity Songs). 4 и 5 сентября на Красную площадь выйдет лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В открытии фестиваля 27 августа участвовала народная артистка России Тамара Гвердцители, которая стала специальной гостьей праздника. Представление на Красной площади началось с традиционной фанфары "Спасская башня", написанной первым музыкальным руководителем смотра Валерием Халиловым. Космонавты Роскосмоса записали видеообращение к гостям и участникам фестиваля. В финале представления на площадь вышли более тысячи музыкантов - сводный оркестр фестиваля, а завершилось мероприятие салютом на Васильевском спуске.

В связи с пандемией коронавируса смотр проходит в формате COVID-free: вместе с билетом зрители должны предъявить QR-код и пройти бесконтактную термометрию на входе. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.

Теги
БелоруссияМексикаКатарГрецияРоссияФестиваль "Спасская башня"
В Казани открылся тематический парк развлечений "Союзмультпарк"
В церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов
Читать полностью