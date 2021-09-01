В Казани открылся тематический парк развлечений "Союзмультпарк"

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" открыл в Казани тематический парк развлечений. В запуске первой части "Союзмультпарка" на территории стадиона "Ак Барс Арена" принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба главы региона.

"Президент республики принял участие в открытии тематического парка развлечений "Союзмультпарк". При помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации дети напрямую взаимодействуют с героями классических и новых мультфильмов", - сообщили в пресс-службе.

Запуск "Союзмультпарка" планируется произвести в два этапа. В школе анимации, которую откроют на первом этапе, можно будет обучаться азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.

Планируется, что в полном объеме "Союзмультпарк" будет открыт в ноябре 2021 года. Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма", посетителям будут доступны 13 мультимедийных аттракционов, которые позволят не только погрузиться в мир анимации, но и расскажут о национальных традициях Татарстана. Также здесь появится кафе, стилизованное под деревню Простоквашино.

"Союзмультпарки" в других городах

Помимо Казани, "Союзмультфильм" откроет парк развлечений в Перми. Его строительство планируют завершить в 2022 году. Кроме того, компания выбирает площадку для строительства парка в Геленджике и обсуждает с властями бизнес-модель проекта.

Первый "Союзмультпарк" площадью более 2 тыс. кв. метров был открыт в Москве в феврале 2021 года. Он располагается в одном из павильонов на ВДНХ. На большей его части расположены интерактивные аттракционы. В их основе - технологии виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимация, системы генеративной графики и др. Современные технологии позволяют посетителям оказаться внутри известных мультфильмов, взаимодействовать с анимационными героями.