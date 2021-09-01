Любимова отметила важность "Большой глины №4" Фишера в развитии диалога об искусстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работа "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера, которую установили в Москве, важна для развития диалога об искусстве в обществе. Об этом сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках II Просветительского марафона "Новое знание".

"Почему она там стоит? Для того чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересным, кого-то это откровенно бесит, кто-то считает, что это лучшее, что он видел в жизни и пишет об этом огромный пост в блоге. Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите, никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная реакция", - сказала она.

Любимова призналась, что лично ее скульптура не тронула. "С точки зрения искусства, мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - поделилась она.

Произведение "Большая глина № 4", появившееся 15 августа на Болотной набережной в Москве, которое кураторы называют метафорой творчества, вызвало живой отклик у москвичей - от восторга до неприятия. Работа современного художника Урса Фишера из Швейцарии выставлена у здания бывшей электростанции ГЭС-2 в Москве, реконструированного фондом V-A-C в новое городское культурное пространство.