Музей Достоевского в Петербурге объявил набор на курс подготовки волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге объявил набор на курс подготовки волонтеров, которые будут помогать на городских мероприятиях, связанных с писателем. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

"Музей Достоевского объявляет набор на уникальный курс подготовки волонтеров. Научные сотрудники музея будут читать лекции, проводить семинарские и практические занятия, будущие волонтеры - разрабатывать собственные экскурсии по музею ("Достоевский. Личность и творчество", "Последняя квартира Достоевского") и пешеходные экскурсии по городу ("По местам романа "Преступление и наказание", "Петербург романа "Идиот", "Владимирская площадь в жизни и творчестве Достоевского")", - говорится в сообщении. Обучение бесплатное. Оно будет проходить с октября 2021 по май 2022 гг., программа включает 35 занятий.

Как пояснили в комитете, волонтерское молодежное движение при Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского существует с 2010 года и объединяет филологов, музееведов, культурологов, поклонников творчества писателя. Каждый год молодые люди рассказывают о жизни и творчестве писателя на "Ночи Музеев" и проводят профессиональные пешеходные экскурсии на общегородском праздника "День Достоевского".

"Молодежная акция "Достоевский в городе" ставит своей целью стремление пробудить читательский интерес к личности и произведениям "самого петербургского писателя", способствовать воспитанию художественного вкуса, тяге к подлинно высокой литературе, стимулировать желание читать Достоевского через городскую среду его романов с точной топографией", - рассказали в комитете.

Заявки на участие в проекте от молодежи до 30 лет принимаются с 1 по 15 сентября на основе заполненных анкет и вступительного собеседования.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского был открыт 13 ноября 1971 года в доме в Кузнечном переулке 5/2. В этом доме Достоевский дважды снимал квартиру. Здесь он работал над ранней повестью "Двойник", здесь был написан его последний роман "Братья Карамазовы". Квартира Достоевских воссоздавалась по воспоминаниям современников и жены писателя.